Rimini. Il festival riminese Cartoon Club riceve quest’anno il Sigismondo d’Oro, prestigioso riconoscimento civico

Rimini, 31 ottobre 2023 – «Apprendiamo con grande gioia la notizia che Cartoon Club, insieme a Stefano Pivato, riceverà quest’anno il Sigismondo d’Oro – dice Sabrina Zanetti, direttrice artistica del festival –. Un riconoscimento che non ci aspettavamo e che ci rende onorati e molto felici. Nel 2024 il nostro festival taglierà il traguardo dei quarant’anni».

«Il Festival oggi è una realtà consolidata, riconosciuta a livello nazionale e internazionale – prosegue Zanetti –. Un risultato ottenuto con un costante lavoro di équipe e perseguendo la nostra strada con grande impegno, nonostante i budget limitati. Aggiungo che il Festival nasce a Rimini per volontà di organizzatori riminesi e delle Acli cittadine. Per questo, nonostante le varie offerte ricevute, non abbiamo mai voluto prendere in considerazione l’opportunità di trasferire altrove il nostro festival. Siamo riconoscenti alla nostra città, perché Rimini è Cartoon Club e Cartoon Club è Rimini. Oggi il nostro ringraziamento è duplice e coinvolge tutta la città, l’amministrazione che ha creduto e crede in noi, i nostri amici e il nostro staff operativo».

La notizia del prestigioso riconoscimento al festival riminese arriva in un periodo in cui in tutta Italia si parla di fumetti e della loro importanza come linguaggio giovanile e non solo. Da domani, infatti, prende il via la nuova edizione di “Lucca Comics” il festival fratello maggiore di Cartoon Club.

«E proprio a Lucca domani, grazie alla locale chiesa valdese, apre la mostra “Una matita di libertà per Patrick Zaki” – annuncia Sabrina Zanetti – una esposizione organizzata da Cartoon Club e presentata nello scorso luglio a Rimini, all’interno del progetto “I diritti negati” che ha caratterizzato l’intera edizione 2023 del festival riminese».

«Vorremmo anche ringraziare il nostro sindaco Jamil Sadegholvaad per avere sottolineato l’importanza della curiosità e per avere dichiarato che “Davanti all’oggetto del nostro interesse ci si pone dunque in maniera rispettosa e senza più le barriere elitarie elevate a difesa di una presunta cultura alta contro una cultura minore”. Cartoon Club è stato talvolta dichiarato un festival che si occupa di linguaggi e media di serie B. Un’etichetta che ci è sempre stata stretta e che ora finalmente possiamo considerare superata», conclude la direttrice Zanetti.

