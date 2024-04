Rimini. Il figlio 12enne aggredito da un compagno, genitori furiosi: chiamati i carabinieri a scuola

Un ragazzo di 12 anni è stato picchiato da un compagno di scuola all’uscita dall’istituto a Rimini. Tornato a casa con lividi ed escoriazioni, la madre e il suo compagno si sono recati alla scuola per confrontarsi con i genitori dell’aggressore. In quel momento, il ragazzo picchiato ha indicato il suo aggressore, che è stato poi afferrato dalla madre e dal compagno. Una professoressa è intervenuta per difendere il ragazzo. L’uomo ha minacciato la professoressa, causando l’intervento dei carabinieri e una denuncia.

Dopo 7 anni, il compagno della madre è stato condannato a 2 mesi di reclusione (con pena sospesa) e la madre a 20 giorni di permanenza domiciliare, per lesioni aggravate nei confronti del minore. Entrambi sono stati condannati a risarcire il minorenne con 700 euro, mentre il compagno della madre dovrà pagare ulteriori 500 euro.