Rimini. IL FUTURO SOSTENIBILE: A ECOMONDO DAL GRUPPO SGR UN FOCUS SU COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI E CARBON CREDIT

Oggi allo spazio incontri del Gruppo SGR sono intervenuti l’ex Ministro Adriano Bonafede e Riccardo Fraccaro, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Rimini, 7 novembre 2023 – Giornata intensa a Ecomondo, la fiera della green economy in corso a Rimini e dove il Gruppo SGR ha organizzato un palinsesto di incontri sui temi dell’efficienza energetica.

Nel pomeriggio, col titolo Le imprese italiane verso la neutralità climatica passando dalle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dai crediti di carbonio, sono intervenuti Alfonso Bonafede, già Ministro della Giustizia, col suo studio legale attento osservatore delle CER e Riccardo Fraccaro, CEO di Carbon Planet, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tema l’ambizioso obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 che la transizione energetica impone di raggiungere.

All’interno di questo intervallo di tempo, le famiglie e le imprese italiane sono chiamate ad individuare un percorso di graduale riduzione delle emissioni di CO2.

Nel pomeriggio sono state evidenziate le opportunità conseguenti all’imminente avvento delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), fondamentale strumento innovativo finalizzato alla riduzione di CO2 attraverso l’autoconsumo di energia condiviso da più soggetti.

“Entro il 2025 sono attese 40.000 comunità energetiche rinnovabili – ha detto Bonafede – Ogni giorno un sindaco annuncia di volerne attivare e c’è fermento in ogni ambito. Corriamo verso un nuovo modello socioeconomico che darà più autonomia agli imprenditori, maggiore coordinamento nella società civile e una evoluzione del concetto di ‘amministrazione condivisa’.

Altra forma attivabile sono i carbon credit, da attivare in presenza di quote di emissioni non evitabili, strumenti innovativi verso i quali si stanno dirigendo sempre più imprese nel loro percorso verso la sostenibilità, all’interno di un mercato in crescita ma che richiede competenza per potersi orientare ed evitare fenomeni di greenwashing.

“Nel 2022 il mercato è valso 2 miliardi di euro – ha sostenuto Fraccaro – e in pochi anni lo vedremo moltiplicato per 50. Ormai la reputazione energetica è un requisito per accedere ad equity e credito, arriveremo a criteri sempre più stringenti che imporranno evidenza alla propria carta d’identità in tema energetico. Alcuni fenomeni di greenwashing hanno acceso giustamente un faro per definire i carbon credit con maggiore rigore. Immagino una straordinaria opportunità per la filiera del legno, che è materia che stocca naturalmente CO2, abbiamo in Italia grandi opportunità in questo senso e sono convinto si apriranno ottime opportunità per la filiera”.

Allo Spazio Gruppo SGR (pad. B5) domani alle 11.00 è in programma un incontro col Consorzio Vertical che descriverà lo scenario degli appalti pubblici e del PNRR in Italia insieme a Co.Cer e Gruppo Malavolta.

Interverranno Bruno Tani (AD Gruppo Società Gas Rimini), Sergio Pizzolante (Presidente Vertical SGR), Giuseppe Riga (AD Vertical SGR), Jamil Sadegholvaad (Sindaco di Rimini), Adolfo Marinangeli (Sindaco di Amandola – FM), Andrea Gnassi (Deputato), Jacopo Morrone (Deputato), Alessandro Morelli (Sottosegretario Presidenza del Consiglio dei Ministri), con la moderazione del giornalista Raffaele Marmo.

Nel pomeriggio, alle 15.00 sarà presentata, coi protagonisti che l’hanno ideata e realizzata, La Fattoria Galleggiante di Rotterdam. Floating Farm Rotterdam, per la quale c’è stato anche il contributo tecnologico della piattaforma Level4 di SGR Efficienza Energetica. Grazie all’intelligenza artificiale, la piattaforma è diventata il cuore pulsante del progetto ed è un esempio di come l’innovazione possa contribuire a un futuro più sostenibile per l’agricoltura. Interverranno Roberto Pozzoli (Amministratore Delegato Omnicon), Peter van Wingerden (Fondatore Floating Farm Rotterdam) e Richard Clark (Fondatore e CTO Montreal).

Alle 16.00 toccherà al convegno Moda Sostenibile: L’Impulso verso l’Efficienza Energetica e la Decarbonizzazione. Il Caso AFFE SPA. Nel mondo del fashion, la sostenibilità sta rapidamente diventando una vera priorità e sarà raccontato un caso di studio concreto che ha ridotto l’impatto ambientale attraverso una gestione più efficiente dell’energia e il progressivo percorso verso la decarbonizzazione. Interverranno Alessio Cividini (Head of Energy Management Gruppo SGR) ed un referente AFFE SpA.

Infine alle 16.30 meeting su Guidare la Rivoluzione Energetica: Start-up e il Paradigma dell’Open Innovation. L’Open Innovation sta tracciando una nuova via verso un futuro sostenibile con lo sviluppo di nuove soluzioni per il settore energetico. Interverrà Timothy O’Connell (Professore UniBO & H-Farm College).

SGR