Rimini. Il garbino butta giù un albero in via Roma: i Vigili del Fuoco a lavoro per tutta la giornata

Questa mattina intorno alle ore 11.00 a causa del forte vento di garbino, il tronco di un grosso pino d’Aleppo è stato spezzato. L’incidente è avvenuto a Rimini nel giardino di un’abitazione in via Roma. L’albero è caduto sulla carreggiata, ma fortunatamente nessuno è stato coinvolto. Interrotto il traffico in entrambe le direzioni con numerosi disagi alla circolazione cittadina.

I Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti per le operazioni di rimozione del tronco che sono durate per tutto il giorno, anche con l’ausilio di un’autogru del Comando di Forlì. Sul posto inoltre la Polizia Locale che ha gestito il traffico stradale.

Sempre a Rumini in via Sabinia, zona Anfiteatro, si è dovuto intervenire per rimuovere un ramo pericolante. A Monte Colombo invece è caduto un pioppo ostruendo una strada. Di nuovo a Rimini in via Valdazze, traversa di via Marecchiese, c’era un grosso ramo pericolante.

I Vigili del Fuoco di Rimini restano in pre-allarme anche per l’allerta meteo che oltre alla caduta alberi comprende anche il pericolo di esondazioni.