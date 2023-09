Rimini. Il sindaco Jamil Sadegholvaad riceve in residenza comunale il colonnello Ruggero Gerardo Rugge

E’ stato accolto questa mattina, dal Sindaco il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini

Il Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, ha assunto il Comando provinciale dell’Arma, in sostituzione del Colonnello Mario La Mura.

Un’occasione per ringraziare il comandante, che da poco è arrivato a Rimini, confermandogli la più ampia disponibilità a lavorare insieme sui temi della sicurezza. Al nuovo Comandante, il Sindaco ha augurato buon lavoro, donandogli il libro sui 2000 anni del Ponte di Tiberio “Un ponte perfetto” e sottolineando l’importanza della grande collaborazione instaurata in questi anni tra le istituzioni locali e le Forze dell’Ordine e di Sicurezza.

Il Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, 46 anni, di origini salentine, arriva a Rimini dopo un impiego all’estero di lunga durata come Esperto per la Sicurezza in Sarajevo e una lunga esperienza al comando di diversi reparti operativi dell’Arma.

Comune di Rimini