Rimini. Il sindaco Jamil Sadegholvaad riceve una delegazione imprenditoriale della città cinese di Foshan

Questa mattina il sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto, in residenza comunale, Peng Zhou, Principal Staff Member del Foshan Foreign Affairs Bureau e Zhou Zhenyang, Presidente della Foshan Furniture Industry Association. La delegazione della città di Foshan, provincia del Guangdong, in Cina, era accompagnata da Gianni Cui, traduttrice italiano-cinese, e da Zhou Zhongxing (Angelo), dell’Associazione generale del commercio italo-cinese (sezione dell’Adriatico).

L’incontro è stata l’occasione per uno scambio di saluti istituzionali, durante il quale il sindaco ha donato agli ospiti una raccolta di stampe antiche della città e il libro di Federico Fellini. Gli ospiti fanno parte di una delegazione di 13 persone che si trovano a Rimini per partecipare a “Tecna”, il Salone internazionale delle tecnologie e delle forniture per le superfici, che si svolge in Fiera da oggi fino a venerdì 27 settembre.

Comune di Rimini