Rimini. Il Sindaco ringrazia e saluta il Colonnello Mario La Mura che lascia il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini, per un nuovo importante incarico a Roma

Il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha incontrato questa mattina nel suo ufficio il Colonnello Mario La Mura. L’occasione, oltre che per uno scambio di doni, soprattutto per ringraziarlo e salutarlo dopo 3 anni di intenso lavoro svolto a Rimini.

Anni di in cui il Comandante ha prestato servizio alla città, dimostrando grande capacità e impegno, in una relazione costantemente attiva ed efficace con l’intera comunità locale e sempre in stretta collaborazione con le altre Forze dell’Ordine e le Istituzioni.

Il Comandante Mario La Mura, lascia dopo 3 anni Rimini per assumere un nuovo importante incarico al Commando Generale dei Carabinieri di Roma.