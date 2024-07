Rimini. Il sistema sanitario locale al centro di un incontro tra amministrazione comunale, Avis e azienda USL

Il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e l’Assessore alle Politiche per la Salute hanno incontro i vertici di Avis, rappresentata dal Presidente comunale Severino Culliani, dal Presidente provinciale Pietro Pazzaglini e dal Presidente regionale Maurizio Pirazzoli, nonché dell’azienda Ausl, per la quale erano presenti la direttrice sanitaria Francesca Raggi e il dirigente Luca Boetti.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati alcuni temi cruciali sul futuro del sistema sanitario locale, con particolare attenzione al progetto di ampliamento del punto di raccolta Avis ospitato presso l’ospedale Infermi. Un progetto ambizioso che prevede, entro il 2027, un miglioramento e rinnovamento degli ambienti dedicati alla donazione di sangue e di emocomponenti, al fine di creare un contesto più accogliente e funzionale sia per il personale medico infermieristico che vi opera sia per i donatori.

Il Sindaco e l’Assessore, in particolare, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e le associazioni come l’Avis, che svolgono un ruolo essenziale per garantire la disponibilità di sangue e per rispondere alle esigenze sanitarie del territorio.