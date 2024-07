Rimini. Il Tennis Club Viserba protagonista due volte in Residenza Comunale

Il Tennis Club Viserba protagonista due volte in Residenza Comunale: il sindaco Jamil Sadegholvaad premia la squadra neopromossa in A2.

Presentato il torneo Itf Women’s Tour “Rimini Cup” (15.000 dollari) che scatta sabato.

VISERBA. Una festa doppia per il tennis riminese oggi in Residenza Comunale: in Sala Giunta il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore allo sport, Michele Lari, hanno ricevuto e premiato la squadra del Tennis Club Viserba che pochi giorni fa ha conquistato la promozione in A2 ed inoltre è stato presentato il ritorno del grande tennis in citta, con la “Rimini Cup”, torneo Itf Women’s Tour femminile (15.000 dollari di montepremi) ormai ai nastri di partenza sempre sui campi del Tennis Club Viserba.

Prima parte dedicata ai festeggiamenti per la promozione: “Massima soddisfazione per il risultato – ha detto il sindaco – Rimini è nell’elite del tennis nazionale proprio in un periodo storico e molto positivo per tutto il movimento azzurro. L’Italia ha riscoperto il tennis ed anche Rimini fa la sua parte”. L’assessore Michele Lari la serie A2 l’ha pure giocata, nelle fila del Circolo Tennis Cicconetti: “Anche se ho giocato un solo match perché ero molto giovane è stata una bellissima esperienza – ha detto – ma la nostra squadra aveva giocatori che per la maggior parte venivano da fuori, c’era anche uno spagnolo, ed io avevo solo 14 anni. Ma sono ricordi bellissimi”. Poi il presidente del Circolo, Fabio De Santis, che ha rimarcato: “Questa squadra è tutta Made in Viserba, per questo motivo si tratta di una soddisfazione enorme, viaggiando con questi ragazzi abbiamo giocato in città metropolitane, molto più grandi di Viserba ed abbiamo vinto. Ora sarà difficile confermarsi, mi rincuora però il fatto che sta crescendo una nuova ondata di giovani che potrebbero presto prendere il posto degli attuali big”. Il sindaco e l’assessore allo sport hanno premiato i giocatori presenti, quindi Manuel Mazza, Diego Zanni, Luca Bartoli, Samuel Zannoni ed Alessandro Canini, i capitani, i maestri Marco Mazza e Luca Gasparini, ed il presidente Fabio De Santis.

Poi la conferenza è passata sul tema Itf Women’s Tour in partenza domenica sui campi del Club viserbese con le qualificazioni, un segmento aperto dal video saluto da Palermo di Lucia Bronzetti, in passato tra le protagoniste sui campi di Via Marconi.

Un torneo che riparte nel nome di Jasmine Paolini, finalista quest’anno a Parigi e Wimbledon. “L’Itf Women’s Tour si disputò l’ultima volta nel 2014 – ha spiegato il presidente Fabio De Santis – ora ci riproviamo, pensiamo che il territorio se lo meriti, così come se lo merita il movimento femminile. L’ultima vincitrice di quella che allora si chiamava Olaraga Cup fu Jasmine Paolini, proveremo a ripeterci per valorizzare il nostro tennis femminile”. Sullo stesso tenore le parole del sindaco: “E’ un torneo molto bello e molto interessante, lo sport traina il turismo e la nostra economia, quest’anno abbiamo ospitato il Tour De France, i Campionati Europei di ginnastica, stiamo ospitando i campionati di danza sportiva, avremo un doppio appuntamento con la MotoGp e l’assessore Lari ha presentato da poco i Mondiali di pattinaggio a rotelle in programma a settembre. Tutto ciò è motivo di grande orgoglio e credo che specificatamente sul tennis possiamo ancora fare tanto”. Il direttore del torneo Itf sarà il maestro Luca Gasparini: “Verranno a giocare il nostro torneo ragazze da tutto il mondo, nel tabellone principale scenderanno in campo anche giocatrici che si allenano da noi come Alessandra Mazzola, in questo momento testa di serie n.6, Vittoria Modesti e Marta Lombardini con una wild-card, gli inviti per le qualificazioni andranno a ragazze del nostro Circolo come Maria Bianca Bovara, Evelyn Amati e Greta Vagnini ed inoltre alla sammarinese Silvia Alletti e a Sandy Mamini”.

Comune di Rimini