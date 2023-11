Rimini. IL VESCOVO INCONTRA GLI OPERATORI DELLO SPORT “FACCIAMO SQUADRA INSIEME”

Mons. Nicolò e la Pastorale dello Sport invitano ad una serata di dialogo, riflessione e ascolto per “Vincere insieme”

Allenatori, arbitri, dirigenti, educatori, genitori e sportivi tutti



Lo scorso 5 settembre, per venire incontro ai sempre nuovi bisogni di cura pastorale e nello spirito del camminare insieme voluto dal Sinodo, per il bene di tutto il territorio, la Diocesi di Rimini ha individuato e assegnato alcuni nuovi servizi. Tra questi l’istituzione dell’Ufficio Pastorale dello Sport.



A seguito dei primi incontri svoltisi in Diocesi, in cui sono emerse riflessioni, desideri e suggerimenti per un servizio pastorale dello Sport, l’Ufficio di Pastorale dello Sport – insieme a numerosi altri Uffici diocesani – organizza un primo appuntamento pubblico di ascolto, meditazione e dialogo, rivolto a tutti gli operatori dello sport: allenatori, arbitri, dirigenti, educatori, genitori e sportivi.

Il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, insieme ai rappresentanti dell’Ufficio Pastorale dello Sport, incontrerà tutte queste figure

giovedì 30 novembre,

alle ore 20.45 in Sala Manzoni, a Rimini,

a fianco della Basilica Cattedrale.



La serata, aperta al pubblico, si intitola:

“Facciamo squadra

La Chiesa riminese incontra lo sport per vincere insieme”