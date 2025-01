Rimini. Impianti sportivi: al via la prossima settimana i lavori di ripristino della copertura del pattinodromo di Viserba Monte

Prenderanno il via a inizio della prossima settimana i lavori di ripristino della copertura del pattinodromo “Gianfranco Drudi” di Viserba Monte, danneggiata a seguito dell’incendio che ha interessato l’impianto lo scorso ottobre.

In base al crono programma definito dalla ditta esecutrice in accordo con l’Amministrazione comunale, nei primi giorni si procederà all’allestimento in sicurezza del cantiere, mentre la settimana successiva si eseguirà lo smontaggio della copertura da sostituire. L’intervento, che prevede un investimento di circa 110mila euro in capo ad Anthea, prevede poi la riparazione delle travi in legno che sottostanno alla copertura, come da progetto dello studio Structura Engineering. Una volta completato il trattamento delle travi, sarà posizionato il nuovo rivestimento.

Comune di Rimini