Rimini. Impianti sportivi, presentato dall’Asd Tennis Viserba un progetto di riqualificazione per il centro di via Marconi

Spogliatoi e club house più ampi per rendere ancora più funzionale e aumentare gli standard qualitativi dei servizi a disposizione dei tanti utenti che frequentano abitualmente uno tra i principali poli sportivi della città, l’impianto dedicato al tennis di via Marconi a Viserba. Promotore del progetto di riqualificazione e ammodernamento del centro è l’associazione sportiva Tennis Viserba, nell’ambito di una apposita convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale che prevede un investimento da parte della società sportiva pari a circa 80mila euro a fronte della concessione della gestione dell’impianto per 5 anni.

La convenzione si poggia su un’apposita normativa (Decreto Legislativo n.38/2021) che prevede che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possano presentare ai Comuni un proprio progetto di riqualificazione e gestione di un impianto, purché sia riconosciuto da parte dell’ente il pubblico interesse della proposta. Una possibilità che Rimini ha già attuato con esito positivo per la riqualificazione del campo di calcio di via Lagomaggio, ad opera dell’associazione sportiva dilettantistica Professional Camp Ricchiuti & Scotti.

Nell’ultima seduta la Giunta comunale ha riconosciuto gli aspetti di pubblico interesse del progetto presentato dall’associazione sportiva. Nel dettaglio, il progetto di riqualificazione del centro tennis di Viserba prevede l’ampliamento della club house di circa 50 mq e dello spogliatoio maschile per un investimento complessivo di 80 mila euro a fronte della concessione della gestione dell’impianto per cinque anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto prevista per inizio gennaio. Nel caso in cui il costo per la realizzazione delle opere si rivelasse superiore all’importo definito, il concessionario non potrà richiedere la revisione del piano economico finanziario né la proroga della concessione. A carico del proponente anche la manutenzione ordinaria del centro sportivo, che conta quattro campi da tennis in terra rossa e altrettanti campi da padel, tutti dotati di illuminazione.

Lo schema di convenzione della proposta prevede che l’impianto sia messo a disposizione in forma gratuita per progetti da realizzare in collaborazione con le scuole del territorio, validati da Coni e MIUR e che la società aderisca alle iniziative e ai progetti che l’Amministrazione Comunali proporrà dedicati a bambini, ragazzi, anziani, cittadini con minori possibilità di accesso alla pratica motoria, programmi sport e salute e di crescita della cultura e degli alti valori dello sport. Inoltre è compreso l’obbligo di ospitare a titolo gratuito, per un massimo di 8 giorni, attività sportive organizzate anche da soggetti privati terzi su segnalazione e richiesta del Comune.

Dopo il riconoscimento del pubblico interesse della proposta, si partirà con il percorso di approvazione del progetto che partirà con il percorso di approvazione del progetto di riqualificazione, che avverrà in due fasi: entro fine 2026 sarà realizzato l’ampliamento della club house, mentre entro la fine del 2028 si andrà a completare l’intervento agli spogliatoi.

“Sull’esperienza di quanto realizzato per il campo di via Lagomaggio, oggi apriamo un nuovo percorso con una società sportiva del territorio di cui è riconosciuta la professionalità e la solidità – sottolineano gli assessori ai lavori pubblici Mattia Morolli e allo sport Michele Lari – per un progetto in cui pubblico e privato collaborano con il duplice comune obiettivo di continuare nel potenziamento e nel miglioramento degli impianti sportivi della città, aumentandone la fruizione, rendendoli al contempo spazi di aggregazione e di sviluppo sociale della comunità. Questa formula prevista dalla normativa consente dunque un’operazione virtuosa, in cui si consente di riqualificare strutture e servizi, preservandone l’utilizzo e la funzione pubblici”.

