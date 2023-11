Incendio doloso a Rimini nella notte tra il 15 e il 16 novembre intorno alle 4.15. In fiamme i locali del bar Diamond in Via Della Fiera, angolo via Eridano. Danni ingenti all’impianto elettrico e al locale che adesso è inagibile. Un ignoto si sarebbe introdotto all’interno del bar sfondando un vetro e presumibilmente dopo aver cosparso l’ambiente di liquido infiammabile ha appiccato il fuoco. In corso le indagini della Polizia di Stato.