Rimini. In fiamme un deposito privato, immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco

Nella mattinata di oggi alle ore 10, i Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti in viale Luigi Settembrini, vicino all’incrocio-rotatoria con via Chiabrera, per spegnere un incendio che ha coinvolto un deposito privato di materiali lungo la strada. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare. Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state contenute evitando danni ai campi e alle case circostanti. I Carabinieri di Rimini sono sul posto per svolgere le indagini necessarie.