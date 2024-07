Rimini. In giro in monopattino con droga e denaro addosso: arrestato dalla polizia 22enne albanese

Un giovane albanese di 22 anni è stato arrestato l’altro giorno a Rimini dalla polizia di Stato mentre si trovava sul lungomare in monopattino con circa 20 grammi di cocaina e 1.200 euro in contanti. Questo non è il primo guaio in cui è incappato, essendo stato fermato più volte per reati legati agli stupefacenti. I poliziotti lo hanno fermato dopo averlo notato sul lungomare e hanno trovato la droga e il denaro addosso. Dopo l’arresto e il sequestro della droga e del denaro, è stato condotto in questura e successivamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio, essendo già coinvolto in tre procedimenti precedenti per droga. L’albanese, che vive a Rimini da un anno e non ha lavoro, ha accettato di patteggiare una pena di un anno e mezzo di reclusione, con sospensione della pena.