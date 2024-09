Rimini in lutto per la scomparsa di Maria Cristina Ricci, educatrice e artista

Il Comune di Rimini piange la prematura scomparsa di Maria Cristina Ricci, educatrice di 60 anni, entrata a far parte della segreteria comunale nel 2020. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità scolastica e il personale dei servizi educativi, dove era molto conosciuta e stimata.

Maria Cristina aveva una lunga carriera nel mondo dell’arte, avendo lavorato anche come costumista per la danza e il teatro, collaborando con figure del calibro di Claudio Gasparotto. La sua creatività e passione per l’arte hanno lasciato un segno nei progetti educativi realizzati al Comune.

La vice sindaca Chiara Bellini ha voluto ricordarla in un commovente messaggio, sottolineando la tenacia con cui affrontava la malattia e il suo spirito d’iniziativa. “Affrontavi la tua malattia con un equilibrio che mi colpiva. Ti davi obiettivi quotidiani, consapevole del tuo percorso,” ha scritto Bellini. Ha poi condiviso un ricordo personale, richiamando l’ultimo messaggio ricevuto da Maria Cristina, in cui parlava dei suoi progetti artistici e della sua ricerca di stabilità.

La vice sindaca ha concluso il suo tributo evidenziando l’importanza delle figure come Maria Cristina nel funzionamento dei servizi educativi, spesso invisibili ma fondamentali per la comunità. “Persone di cui la gente non conosce nemmeno l’esistenza, ma che si danno tanto da fare e sono indispensabili,” ha affermato. Maria Cristina Ricci continuerà a vivere nel cuore di chi l’ha conosciuta e apprezzata.