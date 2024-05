Rimini. In prognosi riservata il motociclista ieri vittima di un grave incidente stradale sulla Marecchiese

Le condizioni del 38enne riminese, coinvolto in un incidente stradale ieri lungo via Marecchiese a Rimini, sono improvvisamente peggiorate all’arrivo all’ospedale Bufalini di Cesena. I medici hanno dovuto sottoporlo a un delicato intervento chirurgico e attualmente si trova in Rianimazione con una prognosi riservata.

La polizia Locale sta ancora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, per capire se il 38enne possa essere stato colto da un malore mentre si trovava alla guida e ha impattato contro una Chevrolet Spark proveniente da via Tosi.