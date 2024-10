Rimini. Inaugurata la nuova delegazione anagrafica di Corpolò

Una nuova sede nel cuore di Corpolò: è stata inaugurata questa mattina la delegazione anagrafica nella centrale piazza dei Bizzocchi, dietro la storica piazza del Tituccio.

Dopo l’apertura dell’anagrafe al Villaggio Primo Maggio nella sede di via Bidente, procede a passo spedito l’ampliamento dell’offerta dei servizi civici diffusi sul territorio comunale, un percorso che sta andando via via implementandosi verso il potenziamento del decentramento amministrativo e che da oggi può contare anche sul nuovo sportello anagrafe di Corpolò aperto in modalità mista: precedenza ai prenotati per la Cie (ma ci si può recare allo sportello anche senza la prenotazione) e accesso libero per certificati e autentiche.

L’ufficio di Corpolò è aperto al pubblico il martedì, con orario 8-12 e14-16 e il mercoledì dalle 8 alle 12 e i servizi erogati vanno dal rilascio Carte d’identità elettroniche con precedenza ai prenotati, ai certificati e autentiche con accesso libero. Le prenotazioni on line per il rilascio delle CIE sono attive sul portale prenotazioni (Prenotazione servizi Comune di Rimini).

Un polo di servizi per i cittadini

L’anagrafe diffusa, con le sue sedi decentrate in più zone del territorio, si conferma un progetto sempre più apprezzato dalla cittadinanza, in grado di garantire una migliore accessibilità dei servizi erogati con più funzioni e sportelli per avvicinare i servizi ai cittadini e allo stesso tempo creare presidi di comunità nei persi quartieri della città. Non a caso lo sportello di piazza dei Bizzocchi 4 è situato a circa cinquanta metri dalla via Marecchiese, in una struttura che si affaccia su un portico con uffici, negozi e servizi: la nuova anagrafe è dotata anche di una sala civica con circa quaranta posti, accanto, numero civico 2, aprirà il distaccamento della Polizia Locale, accanto al quale si trova il nuovo ambulatorio medico aperto da pochi mesi nell’ambito di una convenzione tra il Comune di Rimini e l’Azienda Usl della Romagna e presto aprirà un nuovo ambulatorio dentistico.

Aumentano gli accessi ai servizi anagrafici e diminuiscono i tempi di attesa per accedere ai servizi

La scelta di aprire le sedi decentrate ha portato un miglioramento sia in termini di accesso che di efficienza del servizio. Da gennaio a settembre 2024 il totale degli utenti che si sono recati agli sportelli per la Cie (carta identità elettronica) ha raggiunto quota 15.628, con accessi distribuiti tra le sedi di via Bidente, Miramare, Viserba, il centro città e via Marzabotto. Il mese di gennaio è stato uno dei più affollati, con 1911 cittadine e cittadini che si sono recati agli sportelli, con il picco nella sede di via Marzabotto, che ha registrato un totale di 478 ingressi. A seguire, il secondo mese con più accessi è stato quello di maggio con 1888 utenti che si sono rivolti agli uffici, di cui gran parte in centro (444), in via Marzabotto (388) e a Viserba (385). Osservando il dettaglio di ingressi da inizio anno per singola sede si nota come ciascuna di esse abbia gestito un importante bacino di richieste intorno alla Cie. Nello specifico, la sede di via Bidente ha visto passare da gennaio 2923 persone, mentre quella di Miramare 2684, il centro città è arrivato a 3646 ingressi, Marzabotto a 3218 e a seguire Viserba ha servito 3157 persone.

In piazza Cavour e a Viserba, i cittadini possono recarsi agli sportelli senza dover prenotare. Per le altre sedi, invece, è possibile prenotare in anticipo, ma, se ci sono posti liberi, è consentito l’accesso anche senza appuntamento. L’unica eccezione è via Marzabotto, dove la prenotazione rimane obbligatoria, ma lì vengono offerti anche altri servizi di front office e senza la prenotazione delle Cie si rischierebbero delle attese molto lunghe.

C’è poi il capitolo delle prenotazioni, che sono pentate più semplici e a portata di click grazie al potenziamento della piattaforma online del Comune di Rimini e dei servizi offerti. Chi vuole fissare un appuntamento a Miramare o in via Bidente può trovare un posto nell’arco delle 24 ore, mentre nella sede centrale di via Marzabotto, ad oggi, la prima data utile è il 10 novembre, riducendo di gran lunga i tempi di attesa di circa 90 giorni del 2021.

A questo si aggiunge oggi un ulteriore tassello con l’apertura della nuova sede a Corpolò, che inizialmente sarà operativa solo il martedì 8-12 e 14-16 e il mercoledì 8-12 ma che poi estenderà il periodo di apertura.

Comune di Rimini