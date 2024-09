Rimini. Incendio alla comunità di recupero Papa Giovanni: intervento dei Vigili del Fuoco in corso

Un incendio è scoppiato nel laboratorio di falegnameria della comunità di recupero Papa Giovanni, situata in via Valverde. Le fiamme alte e una densa colonna di fumo, visibile da diversi chilometri di distanza, hanno attirato l’attenzione degli abitanti della zona. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per domare l’incendio e garantire la sicurezza della struttura e delle persone presenti. Al momento, non si segnalano feriti, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente.