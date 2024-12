Rimini. Incendio di un’auto ai confini con Santarcangelo: indagini in corso

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 13 dicembre, un’auto è stata scoperta in fiamme in via Savina, nei pressi della ciclabile Marecchia, al confine tra Santarcangelo e Rimini. L’incendio ha suscitato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno prontamente avvisato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia, che hanno avviato accertamenti per comprendere le circostanze dell’accaduto.

Le prime indagini suggeriscono che il veicolo potrebbe essere stato abbandonato. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare il proprietario e verificare se l’auto fosse stata rubata o utilizzata per attività illecite nella zona. Gli investigatori continuano a raccogliere indizi utili per far luce sulla situazione.