Rimini. Incendio in un capannone tra Torre Pedrera e Viserba: Intervento dei Vigili del Fuoco

Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati per domare un incendio scoppiato in un capannone situato in via Foglino, tra Torre Pedrera e Viserba. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 15 gennaio, e le fiamme, alimentate da materiali infiammabili, hanno raggiunto un’altezza di circa 15 metri, come documentato in alcuni video girati da testimoni.

Le squadre di emergenza, composte da quattro mezzi, stanno operando con urgenza per contenere il rogo e limitare i danni alle proprietà circostanti. Non si segnalano feriti, ma il bilancio finale dell’incendio rimane da confermare. Le autorità hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, mentre si attendono aggiornamenti sulla causa scatenante dell’incendio, che sembra essere collegata al rogo di attrezzature esterne al capannone.