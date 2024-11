Nella serata di sabato, un vasto incendio ha coinvolto una casa in costruzione in via Martella a Sant’Ermete. Le fiamme, per cause ancora da accertare, hanno rapidamente avvolto l’intera struttura, distruggendola completamente. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento. Le fiamme e il fumo erano visibili a chilometri di distanza. Presenti anche le forze dell’ordine. Non si registrano persone coinvolte.