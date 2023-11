In fiamme due camion frigo di una ditta straniera in via Grazia Verenin a Viserba. È accaduto la notte scorsa, intorno a mezzanotte e mezza nel parcheggio dell’azienda di appartenenza. Un incendio che ha completamente distrutto i due mezzi, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco. Scampato allo stesso destino un terzo veicolo che è stato spostato prima di essere raggiunto dalle fiamme. In corso le indagini su quanto accaduto.