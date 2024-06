Rimini. Incendio sulla copertura del padiglione A1 della fiera: fiamme domate dai vigili del fuoco. Le cause da determinare

In fiamme la copertura del padiglione A1 della fiera di Rimini, accanto alla hall principale. Le cause dell’incendio, sviluppatosi poco dopo le 15.00, sono ancora da accertare. Le fiamme sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato l’autoscala per il controllo dell’incendio e per garantire la sicurezza dell’area interessata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri. È importante sottolineare che al momento dell’accaduto non era in corso nessuna manifestazione fieristica nei padiglioni.