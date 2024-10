Rimini. Incidente frontale ieri sera ai Cantelli nei pressi del confine. Ad avere la peggio il parroco di Serravalle don Pierluigi Bondioni. E’ al Bufalini in rianimazione con prognosi riservata

Un incidente frontale si è verificato ieri sera intorno alle 23 in strada Cantelli, vicino al confine di San Marino, tra una Mercedes e un’Audi A3. Don Pierluigi Bondioni, parroco di Serravalle, che si trovava a bordo dell’Audi, ha riportato le ferite più gravi ed è stato estratto dall’auto dai Vigili del Fuoco. Trasportato in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena, è ora in rianimazione con prognosi riservata, ma è vigile. Il conducente della Mercedes è uscito illeso dall’incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Novafeltria e Pennabilli.