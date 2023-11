Grave incidente oggi a Rimini in località Vergiano intorno alle 13.30. Tre i mezzi coinvolti: un autobus di linea 160 con a bordo dei passeggeri, un’auto finita fuori strada e un furgoncino. Le cause sono ancora da accertare, ma non ci sono stati feriti. Tanti i disagi alla circolazione: sul posto la Polizia Locale e il personale dei Vigili del Fuoco.