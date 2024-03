Rimini. Incidente nel cantiere dell’hotel: la Procura di Rimini apre un fascicolo per lesioni gravissime. La vittima in terapia intensiva

Aperto dalla Procura di Rimini un fascicolo di indagine per lesioni gravissime in seguito all’incidente sul lavoro avvenuto ieri in un cantiere di ristrutturazione di un hotel in viale Vespucci. I carabinieri stanno attualmente cercando di localizzare uno dei lavoratori presenti sul cantiere, che ieri (martedì 26 marzo) si è allontanato dopo la fine del turno. L’operaio non è ancora stato interrogato riguardo alla dinamica dell’incidente e potrebbe fornire importanti informazioni per la ricostruzione dell’accaduto.

Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 78 anni, titolare di una ditta di falegnameria, attualmente ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono gravi e si sta lottando per la sua guarigione.