Rimini. Incidente nel corso della manutenzione di una pista ciclabile: danneggiata condotta del gas lungo la SP 49

Questa mattina, intorno alle 11, si è verificato un incidente durante i lavori di manutenzione della pista ciclabile lungo la SP 49/Traversale Marecchia, in prossimità del ponte direzione Santarcangelo. Durante le operazioni, è stata accidentalmente danneggiata una condotta di gas di media pressione.

Subito intervenuti sul luogo, i tecnici della società Adrigas hanno avviato le manovre per contenere la dispersione di gas, supportati dalla Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco. Per garantire la sicurezza dei cittadini, è stato necessario interrompere il traffico nella zona per circa un’ora.