Rimini. Incidente Saponi, figlio della donna uccisa Pierina Paganelli: fascicolo ancora aperto e nessun sospettato per entrambi gli episodi

Sette mesi sono passati dall’omicidio di Pierina Paganelli e un anno esatto dal misterioso incidente che ha coinvolto suo figlio Giuliano Saponi. Nonostante le indagini della polizia stradale e del pm Bertuzzi, non è ancora stato individuato un sospettato per entrambi i casi. Nel caso di Giuliano, si ipotizza che sia stato investito da un mezzo agricolo che ha invaso la carreggiata opposta, provocandogli gravi lesioni. Le telecamere di sorveglianza non coprono completamente la zona dell’incidente, complicando ulteriormente le indagini. La Procura continuerà a visionare attentamente le immagini alla ricerca di un mezzo compatibile con quello che ha colpito Giuliano. Il fascicolo rimane aperto con l’accusa di lesioni gravi da incidente stradale a carico di ignoti.