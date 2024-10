Rimini. Incidente stradale a Rivazzurra: auto fuori controllo colpisce veicoli parcheggiati

Questa mattina, 15 ottobre, alle 6.30, un incidente stradale si è verificato in via Mantova, nella frazione di Rivazzurra a Rimini. Un giovane conducente, alla guida di una Citroen C3, ha perso il controllo del veicolo, impattando contro due automobili parcheggiate a sinistra della carreggiata, terminando la corsa sopra uno di essi.

La Polizia Municipale è intervenuta immediatamente, procedendo alla chiusura temporanea della strada per facilitare le operazioni di soccorso e i rilievi necessari. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per liberare il conducente, rimasto intrappolato nell’abitacolo, e per garantire la sicurezza della situazione. Fortunatamente, l’incidente non ha provocato feriti.