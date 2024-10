Rimini. Incidente stradale al casello di Rimini Nord: collisione tra un auto e un camion

Rimini, 15 ottobre – Un incidente è avvenuto oggi intorno alle 12:30 nei pressi del casello autostradale di Rimini Nord, coinvolgendo una Bmw X4 e un camion. A bordo dell’auto si trovava una famiglia composta da padre, madre, una bambina e una donna anziana.

Le prime informazioni indicano che il veicolo stava uscendo dall’autostrada e si apprestava a immettersi su via Solarolo in direzione San Vito, quando, per motivi ancora da accertare, non ha dato la precedenza al camion, causando una collisione laterale sul lato del conducente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente due pattuglie della polizia stradale, un’ambulanza con l’automedica e i vigili del fuoco. La donna anziana ha riportato le ferite più gravi ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale dai sanitari del 118.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti, la carreggiata in uscita dal casello di Rimini Nord verso Tolemaide è stata temporaneamente chiusa. Le autorità indagano per chiarire le dinamiche dell’incidente.