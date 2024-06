Rimini. Incidente stradale alla rotonda di via Macanno: 40enne trasportato in ospedale

Questo pomeriggio, alla rotonda di via Macanno, si è verificato un incidente stradale tra una Smart guidata da un uomo di circa 40 anni e una Volkswagen Up in direzione via Varisco. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale. Secondo le prime informazioni, la Smart ha urtato il cordolo e si è ribaltata dopo l’impatto. Il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Infermi in condizioni di media gravità.

La Polizia Locale è intervenuta sul posto per i rilievi e ha chiuso il tratto dell’incrocio coinvolto nell’incidente al traffico.