Rimini. Incidente stradale in via Melucci: padre e figlia in scooter si scontrano con un auto

Questo pomeriggio, intorno alle 16.50, si è verificato un incidente in via Melucci a Rimini. Un padre di 40 anni e la sua figlia minore, entrambi di nazionalità albanese e in sella a uno scooter di grossa cilindrata, sono stati coinvolti in uno scontro con la parte anteriore sinistra di un’auto Skoda guidata da un cittadino svizzero. Secondo le prime informazioni, entrambi i mezzi si trovavano nella corsia diretta a Rimini-Riccione, ma la vettura ha improvvisamente compiuto un’inversione a U senza notare lo scooter.

Il uomo di 40 anni è stato il più colpito dall’impatto ed è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre la figlia è stata portata all’Infermi di Rimini. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e il personale della Polizia Locale. Momentaneamente la corsia della via Melucci in direzione Rimini-Riccione è stata chiusa al traffico.