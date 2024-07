Le indagini sul “Caso Pierina” proseguono con nuove verifiche in via Del Ciclamino, a Rimini. Il caso, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, vede impegnato il sostituto procuratore Daniele Paci, che sta coordinando le operazioni. Questa mattina, un’unità della polizia scientifica ha effettuato ulteriori rilievi nell’abitazione della vittima, cercando nuove tracce che possano far luce sull’accaduto.