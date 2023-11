Rimini. Inizia con una bella vittoria la trasferta veneta odierna di Riviera Basket Rimini

Inizia con una bella vittoria la trasferta veneta odierna di Riviera Basket Rimini opposta alla temibile Polisportiva Nordest Castelvecchio di Gradisca D’Isonzo. Gara intensissima giocata sul filo dell’equilibrio dal primo all’ultimo secondo. Tanta difesa e punteggio basso col risultato sempre in parità. Nessuno molla e gli isontini galleggiano sul misero punticino strappato a metà gara. Anche nel terzo tiratissimo quarto non cambia la musica e si va all’ultimo a giocarsi il tutto per tutto.

La ciliegina sulla torta la mette Acquarelli, fino a quel momento autore di due soli punti che prima trova la parità e chiude mettendo a segno il libero della vittoria con la freddezza del veterano.

Stanchi, ma carichi a molla dalla vittoria e confortati dalla buona e bilanciata distribuzione di punti ci si prepara alla sfida delle 17:00 con Basket Seregno che ha avuto ragione dei padroni di casa dell’Olympic Verona.

NTS Riviera Basket – Pol Nordest 48-47

Parziali: 12-12, 23-24 (11-12), 30-31 (7-7), 48-47 (18-16)

Il tabellino:

NTS Riviera Basket: Di Francesco 9, Ladson 4, Martinini 4, Acquarelli 5, Raik Adil 4, Storoni 6, Obino 5, Loperfido 11, Del Citerna Di Pietro.

POL. NORDEST: Ambrosetti 10, Cappellazo 12, Dalben 13, Fiorino 6, Braida, Tomasing 4.

Finale con la coperta corta per i nostri colori che tengono il ritmo gara solo per il primo quarto con una prestazione divertente e ben equilibrata ma già dall’inizio del secondo la vista si annebbia, la fatica di due gare in poche ore si fa sentire ed il canestro si restringe. Basket Seregno fa canestro e Rimini non più, il divario si allarga a dimensione irrecuperabile ed il secondo tempo risulterà ininfluente ai fini del risultato, ma arriviamo secondi e non è cosa da poco.

I passi avanti si sono visti ed è un buon segno, bene se si riesce a tenere a punteggio basso l’avversaria con una buona difesa ma per essere competitivi sarà fondamentale ottenere bottini più sostanziosi in vista del campionato che non è lontanissimo: mancano appena 41 giorni all’esordio casalingo.

Per la cronaca: Polisportiva Nordest ha superato Verona 50-38 per il terzo posto.

Basket Seregno – NTS Riviera Basket: 77-46

Parziali: 21-24, 44-26 (23-2), 59-38 (15-12), 77-46 (18-8)

Il tabellino:

Basket Seregno: Molteni 10, Amasio 27 Diof 26, Ciceranau 2, Haida 10, Basilico 2.

NTS Riviera Basket Rimini: Di Francesco 10, Ladson 6, Martinini, Acquarelli 4, Raik 2, Storoni 6, Obino 14, Loperfido 4, Del Citerna Di Pietro

Ufficio Stampa Nts Informatica Riviera Basket Rimini

Daniele Bacchi