Rimini. Interventi di asfaltatura di viale Matteotti

Con la prossima riapertura di settembre delle scuole come deadline, la giunta comunale ha dato il via libera al secondo lotto del progetto per la riqualificazione di viale Matteotti, nel tratto compreso tra via Marecchia a Largo Vannoni.

Questo nuovo intervento, che prevede un importo di circa 205 mila euro, si inserisce nella continuità degli sforzi già compiuti per migliorare la viabilità e la sicurezza dell’arteria, e in particolare, punta al rifacimento del manto stradale. Il lavoro previsto implica innanzitutto la fresatura dello strato superficiale di asfalto, seguito dalla ricostruzione dello stesso a pari spessore, mentre in quelle aree dove il manto presenta fessurazioni e segni evidenti di cedimento, si procederà con una fresatura più profonda e con la ricostruzione dello strato di base per assicurare una maggiore stabilità e sicurezza.

L’ammaloramento del viale è in gran parte dovuto alle radici dei pini che, negli anni, si sono estese e hanno creato dislivelli significativi. Per far fronte a questo problema, gli interventi si sono concentrati anche sulla bonifica del sottofondo vicino agli alberi, nonché nella sistemazione dei marciapiedi presenti in entrambi i lati della carreggiata. L’obiettivo è sempre stato quello di riqualificare il manto stradale salvaguardando in parallelo la salute delle piante.

Comune di Rimini