Rimini. Isee alto ma vivevano in una casa popolare: sei provvedimenti di decadenza per chi non rispettava i requisiti

Nel comune di Rimini sono stati pubblicati sei provvedimenti di decadenza per dei nuclei familiari che non rispettavano i requisiti per accedere all’Edilizia Residenziale Popolare. Uno di questi nuclei, che da luglio 2012 beneficiava di un alloggio, aveva un Isee e un patrimonio mobiliare nettamente superiori ai limiti previsti. Questo caso particolare ha destato molte polemiche, considerando che ci sono più di 3.300 cittadini in lista d’attesa per un alloggio Erp. I nuclei familiari interessati hanno un anno di tempo per rilasciare l’appartamento.