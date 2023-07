Rimini. La BellaRimini diventa un brand

La Compagnia Rimini Navigazione della famiglia Cevoli di Rimini ha

iniziato dal 2023 un progetto di importante evoluzione che vede

coinvolte le attività della famiglia, strettamente legate a quello che

da oltre 30 anni è il centro della loro attività.

Il gruppo, proprietario di due motonavi adibite al trasporto passeggeri

lungo la costa Romagnola, ha infatti ceduto una delle imbarcazioni del

gruppo, quella che riportava sulle fiancate il nome Bella Rimini, adesso

ormeggiata al porto di Arbatax in Sardegna, per concentrare le proprie

attività sulla gemella, ormai da anni in forza alla flotta del gruppo,

la Lady Cristina.

Su questa, è comparso da qualche settimana, il logo BELLARIMINI, che

ormai nelle intenzioni della famiglia Cevoli, non sarà più solo il nome

di una motonave, bensì un brand col quale veicolare i valori che hanno

contraddistinto in questi anni l’attività che in qualche modo è

diventato anche un simbolo delle vacanze nella riviera Adriatica. La

cessione dell’imbarcazione Bella Rimini non porta via dalla nostra città

il nome, nè tantomeno il simbolo che essa ha rappresentato per i turisti

negli ultimi 30 anni.

Così Bellarimini diventa un brand, che racchiude in sé, e si fa

portatrice, con un nome sicuramente evocativo, dei valori di

accoglienza, ospitalità e cultura in un processo multi-tematico che

abbina mare e spiaggia a parchi divertimento, vita notturna, escursioni

nell’entroterra ed esperienze eno-gastronomiche, senza dimenticare lo

shopping di qualità.

La tartarughina che ha affiancato il nuovo brand rappresenta anch’essa i

valori legati soprattutto al rispetto per l’ambiente, quello marino in

particolare, e strizza l’occhio ai più piccoli ai quali vuole

trasmettere l’amore per il mare, visto anche come palestra di vita e

serbatoio di valori positivi.

Sebastiano Cevoli, 72 anni, il capostipite della famiglia, passa

definitivamente il testimone al figlio Matteo, 45 anni, comandante della

motonave ormai da parecchi anni, che lo raccoglie rilanciando un modello

sempreverde: le escursioni sulla costa. “Da Rimini a Riccione, queste

escursioni, dice, servono anche per far conoscere il nostro territorio

ai turisti, che tendenzialmente non si spostano dalla loro spiaggia,

dandogli una visione a 360° del contesto in cui si trovano, con un

approccio dal mare che cambia la prospettiva delle cose. Rimini non è

solo mare, ma dal mare apprezzi meglio tutto il resto.”

L’agenzia di comunicazione Q Group di Rimini, consulente ormai da anni

del Gruppo Rimini Navigazione, è l’artefice di questo rebranding, se

cosi lo vogliamo definire, del marchio BellaRimini.

“Abbiamo voluto dare la giusta dignità a quello che per Rimini e la

Romagna è un simbolo molto forte, dice Giandomenico Murru, titolare

dell’agenzia. “Il nostro team, guidato dalla verve del nostro direttore

creativo Elena Borghi, ha voluto cristallizzare questo nome, con

l’ambizione di farlo diventare, al pari di altri simboli del nostro

territorio, un brand che lasci un ricordo positivo ai milioni di turisti

che ogni anno decidono di scegliere Rimini quale destinazione delle loro

vacanze.”

Inizia cosi un nuovo percorso e una nuova avventura per la famiglia

Cevoli che ha in serbo molte sorprese.

“Abbiamo deciso di affidare a dei professionisti questo passaggio” –

dice Matteo Cevoli – “perchè vogliamo che tutto sia fatto in maniera

impeccabile. Siamo parte di un sistema, crediamo nelle collaborazioni e

nei prodotti turistici interconnessi: stiamo studiando nuove formule per

mettere al centro, non tanto la nostra attività, quanto il prodotto

turistico della nostra terra: siamo fatti cosi, siamo un po’ ruspanti,

ma abbiamo le idee chiare e crediamo che solo insieme riusciremo a

portare a casa un risultato migliore, soprattutto in termini di qualità,

il nostro obbiettivo è solo questo”.