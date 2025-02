Rimini. La dichiarazione dell’assessore allo Sport Michele Lari sugli insulti contro una giovanissima atleta

“Vergognoso. Non c’è altro aggettivo per commentare quanto accaduto ieri sera durante la partita under 17 tra Happy Basket Rimini e Nuova Virtus Cesena, con grida e insulti di spropositata violenza piovuti dagli spalti nei confronti di una giovanissima atleta riminese, verbalmente aggredita con epiteti a sfondo razziale da una tifosa avversaria, una donna adulta, dalla quale ci si aspetterebbe ben altri tipi di comportamenti. Un episodio da condannare senza se e senza ma, reso ancor più grave e francamente inaccettabile perché accaduto durante un campionato giovanile, coinvolgendo loro malgrado due società che sappiamo quanto siano impegnate a farsi promotrici di quei valori e principi che dovrebbero essere alla base dello sport. A nome dell’Amministrazione Comunale mando un forte abbraccio alla cestista riminese, alla sua famiglia e alle sue compagne di squadra e siamo al fianco dell’Happy Basket nel caso decidesse di procedere attraverso la giustizia anche ordinaria oltre che sportiva per non fare cadere nel vuoto un episodio che ci lascia una infinita amarezza”.

Comune di Rimini