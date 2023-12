Rimini. La magia del Natale si accende sulla città

90 chilometri di luci diffuse in tutta la città, una passeggiata sospesa sulle dune in spiaggia fra luci di Natale e il mare, punteggiata da immagini fotografiche che raccontano il tema del mare d’inverno, il Villaggio di Natale con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il circo per spettacoli ‘vista mare’, i mercatini natalizi in centro storico o nella zona mare, i presepi di sabbia giganti, da quello tradizionale a Marina Centro a quello che unisce la suggestione della sabbia con il fascino del ferro lavorato dagli artisti di Mutonia a Torre Pedrera, sono solo un assaggio di quello che si può trovare a Rimini per Natale.

Da sabato 23 dicembre, si accenderà la magia della luce anche nel Teatro Galli con lo spettacolo di videomapping artistico che spalancherà le porte a nuove visioni fra la galleria e il soffitto con lo spettacolo “Renovatio mundi”.

E poi ancora le tombole e il Christmas Carolling a Torre Pedrera con i canti natalizi per le vie del paese, animazione e intrattenimento con Babbo Natale anche a Viserba e Miramare. Venerdì 22 dicembre dalle ore 17.00 circa a San Giuliano mare ci sarà una suggestiva fiaccolata subacquea, vicino al presepe della Darsena, la cui fiaccola verrà simbolicamente passata ai bambini che insieme alla Marching Band della scuola musicale Dante Alighieri, andranno in corteo verso il Villaggio degli Elfi.

Non mancano infine i cori di Natale con la Rassegna corale di Natale a cura di AERCO nelle chiese di Rimini (22, 23 e 26 dicembre), mentre da lunedì 26 è visitabile anche il Museo della piccola pesca e delle conchiglie, che ospita il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali e dove verranno esposti 30 presepi della tradizione in miniatura.

Anche lo sport si veste con i colori della festa a partire dalla Rimini Christmas Run, il tradizionale evento podistico natalizio, che si tiene domenica 24 dicembre, dove i partecipanti sono invitati ad indossare il vestito di Babbo Natale, per una corsa non competitiva alla portata di tutti sul nuovo lungomare di Rimini, il Parco del Mare. Quest’anno l’evento vede anche la partecipazione straordinaria di Babbo Natale “Aido”.

Sabato 23 dicembre i più temerari possono invece allenarsi per il tradizionale Bagno di Capodanno, grazie all’iniziativa Warm Inside, che ogni mese prevede un appuntamento in spiaggia per imparare a scoprire tutti i benefici dell’esposizione controllata alle basse temperature.

Infine, per smaltire il pranzo di Natale e i panettoni, la mattina del 26 dicembre ci si può trovare sulla spiaggia di Marina Centro, al bagno 26, per il Work out di Natale con camminata ed esercizi fronte mare, per terminare con cioccolata calda e panettone.