Rimini. La medicina di genere e delle differenze apre, in anteprima, il calendario del mese dedicato all’eliminazione della violenza contro le donne

“La medicina di genere e delle differenze” sarà l’argomento che aprirà, in anteprima, il cartellone delle iniziative in programma per il mese dedicato dal Comune di Rimini al contrasto alla violenza di genere sulle donne, che verrà presentato integralmente nel corso della prossima settimana.

Mercoledì 8 novembre, alle ore 16.30, nell’aula magna della scuola media Panzini di via Gramsci , sarà l’Associazione Crisalide, con la collaborazione della “Casa delle Donne” e di “Rete Donne Rimini”, a inaugurare le iniziative con l’incontro su:

“Medicina genere specifica, la medicina delle differenze”

Con gli interventi della dott.ssa Laura Baffoni, dirigente medico di pronto soccorso

E la dott.sa Bianconi Lorely, medico di medicina generale

entrambe facenti parte del Centro di Formazione Medicina di genere OMCeO di Rimini

All’incontro interverrà con un saluto istituzionale anche Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini con delega alle politiche di genere.

Comune di Rimini