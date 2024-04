Rimini. La musica, lo sport internazionale e i congressi trainano i ponti del 25 aprile e del 1 maggio

Dopo un weekend di Pasqua che ha segnato un incoraggiante inizio primaverile del settore turistico, le previsioni di Visit Rimini per il mese di aprile e in particolare per il ponte del 25 aprile e del 1°maggio, sono molto promettenti, con numerose richieste di prenotazioni alberghiere.

Rimini si prepara ad accogliere numerosi visitatori ad aprile, consolidando il suo posizionamento come meta turistica di riferimento nel panorama nazionale ed europeo. L’occupazione alberghiera si spalma su tutto il mese con oltre 450 hotel aperti, in corrispondenza dei numerosi eventi sportivi, fieristici e congressuali che animeranno la città.

Ecco il ricco calendario di eventi e la vasta gamma di servizi e attrattive che cittadini e turisti troveranno a Rimini questo mese.

Lo sport sarà protagonista ad aprile. Si parte con l’adrenalina del Campionato del Mondo Formula E, Misano E-Prix 13 e 14 aprile, un concentrato di tecnologia innovativa e spettacolare competizione in pista.

A seguire gli European Championships in Artistic Gymnastics, un appuntamento importantissimo che permetterà agli atleti di ottenere il pass ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. I campionati europei di ginnastica maschile e femminile richiameranno migliaia di partecipanti tra atleti e pubblico e si svolgeranno presso la Fiera di Rimini rispettivamente dal 24 al 28 aprile e dal 2 al 5 maggio coinvolgendo un grande pubblico proveniente da tutto il mondo.

Tornano anche la Rimini Marathon, dal 12 al14 aprile, 3 giorni di musica e sport dal Villaggio Maratona che quest’anno sarà allestito al Club Del Sole di Viserba, che prevede la partecipazione di 7.000 persone – e il Memorial Claudio Papini – Torneo Internazionale di Basket Giovanile che si svolgera? a Rimini dal 25 al 28 aprile 2024 con oltre 120 squadre.

Presso il quartiere fieristico si svolgeranno dal 7 al 9 aprile MIR, live entertainment expo, la fiera dedicata alle soluzioni audio, video, luci e controllo. Seguita da Wake Up Call di Alfio Bardolla dal 12 al 14 aprile, l’evento di finanza personale più grande d’Europa poi sarà la volta di Comunione e Liberazione dal 19 al 21 e infine si terrà anche la conferenza annuale di Rinnovamento nello Spirito dal 26 al 28 aprile. Complessivamente sono oltre 50.000 le presenze attese.

Al Palacongressi tra convention aziendali, congressi culturali, medico-scientifici, ordini professionali e associativi che porteranno oltre 25.000 presenze, si segnalano in particolare AI WEEK dal 9 al 10 aprile, La settimana dell’intelligenza artificiale, e il Convegno formativo Edizioni Erickson “Supereroi fragili” dal 12 al 13.

Tanti anche gli eventi che si svolgeranno in città, tra arte, cultura, musica, spettacolo ed enogastronomia. Si parte con Supernova, la rassegna/happening di arti performative che animerà il centro storico con un’eclettica comunità di performers dal 17 al 21 aprile. Per gli appassionati di auto d’epoca ma anche di enologia, è in programma l’evento “Epoca di Vino”, nella zona di Viserba sabato 27 e domenica 28 aprile, con degustazioni, musica dal vivo, spettacoli e la tradizionale esposizione di auto d’epoca provenienti da tutta Italia.

Tra gli altri eventi da segnalare, a Misano, si celebrerà il 110º anniversario della fiera dedicata al settore motociclistico Eicma, con l’Eicma Riding Fest programmato sempre per il 27 e 28 aprile, che includerà attività e test ride con le principali aziende del settore.

La musica sarà al centro delle feste, con il concerto del 25 aprile de ‘Lo Stato Sociale’ alla Serra Cento Fiori al Parco Marecchia, il Concertone del Primo Maggio con il Marecchia Dream Fest (martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio) e quello che inaugura la stagione del Parco degli Artisti a Vergiano.

E chi può allungare il ponte al primo week-end di maggio può immergersi nella cultura e nel cinema con diversi appuntamenti di alto livello: dall’Opera di Rossini ‘Cenerentola’ in scena al Teatro Galli il 3 maggio, al Festival del Cinema ‘La settima Arte’ (2 – 5 maggio).

Nello stesso weekend, il 4 maggio, è prevista l’inaugurazione della Biennale del Disegno a Rimini, che si svolgerà fino al 28 luglio in varie sedi della città con il tema “Ritorno al viaggio”, presentando circa 12 mostre con 1000 disegni provenienti da tutto il mondo.

Numerose sono le occasioni nel mese di aprile per coloro che desiderano scoprire la città e i suoi tesori. Tra le experience di VisitRimini da non perdere i tour alla scoperta della Rimini Romana: Ariminum con legionario domenica 7 aprile e lo speciale tour dedicato al Sangiovese dal titolo Sanguis Jovis, il vino di Cesare con aperitivo finale in programma per la sera di martedì 9 aprile.

Tre saranno gli appuntamenti con il tour per scoprire le Meraviglie di Rimini e la storia della città: la visita è infatti in calendario sabato 13, 20 e domenica 28 aprile.

Per il 21 aprile è invece previsto il tour del Tempio Malatestiano mentre il 26 aprile alle 15.30 è in programma la Fellini Experience con visita al Fellini Museum e aperitivo finale.

Oltre ai tour classici della città, in programma per domenica 4 maggio è previsto anche il tour della Rimini Esoterica alle ore 17:00.

Se invece si ha voglia di visitare i musei di Rimini in autonomia sul sito VisitRimini.com e sull’app Rimini Xperience è possibile acquistare la Rimini Art Card, biglietto unico che consente l’accesso a tutti i musei. Tante sono anche le degustazioni e le esperienze disponibili nel meraviglioso entroterra di Rimini, come le visite alle grotte di Santarcangelo o alla Rocca di Verucchio, prenotabili online al link: https://www.visitrimini.com/esperienze-rimini/

I trend positivi di prenotazione alberghiera si stanno già registrando anche per il mese di maggio con numerose prenotazioni già confermate da parte dei partecipanti agli eventi presso Palacongressi e Fiera, oltre che dai primi turisti stranieri provenienti dalle città collegate con i voli diretti a Rimini.

Comune di Rimini