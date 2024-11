Rimini. La Polizia di Stato arresta un cittadino straniero per spaccio di sostanze di stupefacenti 

L’attività, sviluppata a seguito delle acquisizioni investigative della Squadra Mobile, è frutto di un’implementazione dei controlli in ambito cittadino, grazie al costante monitoraggio dei fenomeni di criminalità diffusa e, in particolare, in riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In tal senso, infatti, gli operatori dell’Antidroga, specializzati nel contrasto al crimine diffuso, nei giorni precedenti, avevano acquisito notizie sul fatto che un uomo, non residente a Rimini, effettuasse numerose cessioni nella zona dell’Ospedale.

L’uomo è stato notato in via settembrini, mentre si muoveva in maniera inconsulta e con circospezione, tanto che, approfittando di un suo momento di distrazione, è stato fermato dal personale in borghese della Squadra Mobile. Occultate nella tasca dei pantaloni, l’uomo aveva 3 dosi di cocaina e 640 euro in banconote di vario taglio.

Immediatamente i poliziotti hanno effettuato ulteriori accertamenti, scoprendo che lo stesso, privo di una residenza a Rimini, alloggiava in un albergo poco distante dall’Ospedale.

Nella stanza a lui in uso, nascoste in una tasca di un giaccone riposto nell’armadio, sono stati ritrovati svariati involucri contenenti sostanza stupefacente, per un sequestro totale di circa 110 grammi, oltre ad un bilancino di precisione ed il denaro contante.

Le ulteriori verifiche sulla sua identità, inoltre, hanno portato gli investigatori a scoprire che l’uomo aveva recentemente cambiato nome in Albania e, sotto la precedente identità, annoverava numerosi altri reati specifici. Pertanto, arrestato in flagranza per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente per il rito direttissimo, a seguito del quale è stata applicata la custodia cautelare in carcere.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.