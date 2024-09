RIMINI. LA POLIZIA DI STATO CELEBRA IL SUO SANTO PATRONO, SAN MICHELE ARCANGELO, AL QUARTIERE MIRAMARE 

In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, è stata celebrata, a partire dalle ore 10:30 della mattinata odierna, presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Rimini Miramare, la Santa Messa con l’intervento iniziale del Vescovo di Rimini, S.E. Mons. Nicolò Anselmi.

San Michele Arcangelo è stato proclamato Santo Patrono del Corpo e Difensore del Popolo da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949.

L’odierna funzione religiosa è stata officiata alla presenza del Prefetto e del Questore di Rimini, dei poliziotti in servizio ed in quiescenza e del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, nonché di tutte le specialità della Polizia di Stato presenti in provincia, con l’intervento dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Durante la celebrazione è stata data lettura della preghiera a San Michele Arcangelo ed è stato evidenziato il lavoro che ogni giorno affronta la Polizia di Stato in attività operative, in sinergia con le altre Forze dell’ Ordine e Armate e tutte le Pubbliche Amministrazioni.