Rimini. La settimana che celebra la festa dei lavoratori dà il via ad un grande mese di maggio ricco di appuntamenti

La settimana che celebra la festa dei lavoratori, dà il via nel migliore dei modi ad un grande mese di maggio a Rimini che si annuncia molto promettente, punteggiato da tanti grandi eventi, anche fieristici e congressuali, con numerose richieste di prenotazioni alberghiere.

Dalla conclusione degli European Championships in Artistic Gymnastics con migliaia di partecipanti tra atleti e pubblico che, dopo l’avvio dei campionati maschili dal 24 al 28 aprile, vedrà ora il turno di quelli femminili presso la Fiera di Rimini dal 2 al 5 maggio, ad eventi come Expodental Meeting (16-18 maggio), Macfrut (8-10 maggio), Tchoukball Festival (10-12 maggio), la concomitanza della Pentecoste (dal 19 maggio al 2 giugno), il congresso di Scivac (24-26 maggio), fino al gran finale del mese di maggio con il via al Rimini Wellness (dal 30 maggio al 2 giugno).

Un mese eccezionale che prende il via con una settimana altrettanto ricca di eventi, fra Marecchia Dream Fest (30 aprile e 1° maggio), evento dedicato alla musica, e la VI edizione de La Settima Arte Cinema e Industria dal 2 al 5 maggio, che offre un programma ricco di proiezioni, anteprime, masterclass, presentazioni di libri, momenti formativi e la cerimonia di consegna del premio “Cinema e Industria”, assegnato quest’anno a Carlo Verdone. Nello stesso weekend, il 4 maggio, è prevista l’inaugurazione della Biennale del Disegno a Rimini, con dodici mostre ospitate fino al 28 luglio in diverse sedi istituzionali e in luoghi pubblici e privati della città, presentando oltre 1.000 disegni provenienti da importanti istituzioni internazionali e collezioni private con un tema avvincente: “Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza”. L’evento offre una panoramica che spazia dai taccuini di viaggio di artisti come Felice Giani e Lorenzo Mattotti, alle opere di Piranesi, Morandi, Fontana e altri ancora.

Tra gli altri eventi culturali di rilievo, al Teatro degli Atti, si tiene un’importante giornata di studi per commemorare i 70 anni dall’uscita del film “La strada” di Fellini, offrendo approfondimenti sulla struttura e il significato del capolavoro cinematografico (2 e 3 maggio). Venerdì 3 maggio la Stagione Lirica 2024 del Teatro Galli presenta “La Cenerentola” di Gioachino Rossini, con la nuova produzione dell’Orchestra Senzaspine, diretta da Giovanni Dispenza.

Nel nuovo spazio di Rimini Jazz Club, il Fulgor off, continua la rassegna di concerti di musica Jazz, in collaborazione con Primo Piano Art Gallery e Cinema Fulgor. Venerdì 3 maggio alle 21, presentazione del libro “Postumi di una Luna Piena” di Veronica Bugli, poesia come arte che insorge. Introduzione e accompagnamento in acustico di Diego Pasini e dj set vinili con Okaapj.

Il Primo Maggio apre per la stagione anche il Parco degli Artisti a Vergiano di Rimini con un evento dedicato alla musica, al divertimento e alla condivisione. Con l’obiettivo di promuovere l’idea di solidarietà e compagnia, la giornata offre una serie di concerti, delizie culinarie, esibizioni di artisti di strada e intrattenimento per i più piccoli.

