Rimini. La settimana di eventi riminese si apre con le tradizionali “fogheracce”

Lunedì 18 marzo la fogheraccia al Porto con i tradizionali mercatini, e quelle tra Viserba, Viserbella, San Giuliano e Torre Pedrera tornano in occasione della festa di San Giuseppe e di tutti i papà. Per questa solennità il Vescovo di Rimini presiederà la santa messa martedì 19 marzo in Basilica Cattedrale, il Tempio Malatestiano di Rimini, capolavoro del Rinascimento, mentre, venerdì 22 marzo al Cinema Tiberio, sarà proiettato il documentario Cuore di padre. La silenziosa potenza di San Giuseppe, del regista Andrés Garrigó sulla figura di Giuseppe di Nazareth. Ad accompagnare il film vi saranno alcune testimonianze di padri e frati francescani sul “Cammino dei padri di famiglia” che da 8 anni si svolge a La Verna.

Per la stagione di prosa al Teatro Galli, dal 20 al 22 marzo va in scena Così è (se vi pare) di Pirandello, diretto da Luca De Fusco, che si ispira alla teoria della “stanza della tortura” che Giovanni Macchia scrisse attorno alla messa in scena di Giorgio De Lullo nel 1974.

Sabato 23 marzo, in attesa dello spettacolo della Stagione d’Opera, Turandot di Giacomo Puccini, in scena al teatro Galli il 5 e 7 aprile, il professor Fabio Sartorelli dedicherà all’opera in cartellone uno dei suoi coinvolgenti approfondimenti.

Continuano anche le iniziative nell’ambito della rassegna L’Otto sempre, nel ventennale della fondazione della Casa delle Donne, tra incontri, conferenze, spettacoli, proiezioni, mostre e momenti di riflessione. In particolare, dal 20 al 23 marzo, novità di quest’anno, C-Movie – Cinema – Corpi – Convivenze, Festival del cinema femminile che mette le donne al centro con quattro giorni di anteprime, incontri e dibattiti per riflettere sulla condizione delle donne. La rassegna è ospitata al Fulgor e alla Cineteca comunale.

Tra le iniziative per i più piccoli, continuano le letture dei volontari della Biblioteca Gambalunga, al Laboratorio Aperto, Di storia in storia: mercoledì 20 marzo appuntamento con Storie di Primavera, rivolto ai bambini di età dai 4 ai 6 anni.

La domenica prima di Pasqua (24 marzo), nel centro di Rimini, si svolge la Fiera di Primavera, una fiera di commercio non alimentare in cui è previsto un settore specializzato per la vendita di piante e fiori e affini.

Da non perdere anche la colazione di Primavera nella splendida cornice del caffè del Grifone, il salotto del foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini. al teatro Galli (24 marzo), a cura di Visit Rimini.

Tra le mostre da visitare, la mostra fotografica dedicata a Giulietta Masina, And please stop crying, ospitata fino a lunedì 1° aprile al Palazzo del Fulgor, e “Lilian the Fighter”, una selezione di 30 disegni che ci mostrano l’estro e il privato di Federico Fellini negli schizzi custoditi dalla storica collaboratrice del Maestro, Liliana Betti.

Non mancano gli appuntamenti sportivi con Rimini Dance Festival, manifestazione nazionale di danza sportiva che quest’anno raddoppia: sabato 23 marzo sarà dedicato alle danze folk, alle fruste e al ballo coreografico, mentre domenica 24 marzo, sarà la volta della tappa Romagnola della Latin Dance League. Domenica 24, il Club Nautico Rimini ASD, su delega della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con la Snipe Class International Racing Association (SCIRA) Italia, organizza la regata zonale 56° Coppa Tamburini, per cui sono attesi numerosi equipaggi da fuori zona per questa classica di inizio stagione, mentre alla Casa del Volley si svolgono le Finali Provinciali di pallavolo femminile giovanile.

Infine per i più ardimentosi, penultimo appuntamento con Warm Inside, il percorso di adattamento al freddo, con incontri sulla spiaggia libera del porto di Rimini e possibilità di fare il bagno in mare.

