Rimini. Lastre di marmo della vecchia pescheria nel mirino dei vandali: comparse scritte con pennarello indelebile

Nel mirino dei vandali i banchi della vecchia pescheria di Piazza Cavour a Rimini. Nella notte tra domenica e lunedì qualcuno ha imbrattato le lastre in marmo con un pennarello indelebile nero con una frase in inglese, un logo con le iniziali di un nome e altri disegni. Per cancellare le scritte saranno necessari prodotti specifici.

Nonostante più volte l’amministrazione abbia spiegato che si tratta di un bene tutelato, l’inciviltà non si ferma. E’ vietato sedersi sopra i banchi, non possono essere utilizzati come tavoli, eppure, nonostante le ripetute raccomandazioni, non è la prima volta che finiscono nel mirino di qualche atto vandalico. Solo pochi mesi fa l’angolo di una delle lastre si era spezzato, forse sotto il peso di qualcuno che l’aveva usata come panchina, e si era frantumato a terra.