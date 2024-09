Rimini. L’avvocato Caroli sospeso dalla professione forense per un anno dal primo di agosto 2024

Sospensione per un anno

Il provvedimento adottato per il legale. Già presentato il ricorso.

Sospensione dall’esercizio della professione forense per un anno a partire dal primo giorno di agosto. È il provvedimento preso dal Consiglio nazionale forense nei confronti di un professionista iscritto all’albo riminese. Si tratta dell’avvocato Stefano Caroli, da anni attivo nel panorama provinciale, molto ricercato come professionista. Ne consegue il fatto che il provvedimento stesso ha avuto un impatto significativo. Stando alle tappe della vicenda, il Consiglio nazionale forense ha preso la decisione il 18 luglio, depositandola il 23 dello stesso mese e comunicandola all’avvocato Caroli il 31 luglio, a ridosso dell’inizio del periodo di sospensione.

Lo stesso Caroli ha già presentato ricorso contro il provvedimento. La fissazione dell’udienza per la trattazione del ricorso dovrebbe cadere tra la fine di settembre e ottobre. In attesa dell’esito del ricorso, non rimane che fare un salto indietro nel tempo fino all’esposto che ha generato l’iter e la sospensione di un anno dall’attività forense.

«Si tratta di una vecchia vicenda – ricostruisce i fatti lo stesso Caroli – iniziata nel 2018. All’epoca non me l’ero proprio sentita di lasciare solo un mio assistito che in una causa di divorzio era rimasto senza nulla. Peraltro quella causa venne vinta».

Nel procedimento, contro l’uomo assistito da Caroli c’era la ex moglie. Era stata la signora a presentare nel maggio del 2018 un esposto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, lamentando il fatto che il legale avesse assistito l’ex marito nonostante in passato fosse stato il legale di entrambi i coniugi in fase di separazione. Dal 2018 si sono susseguiti i vari passaggi interni all’Ordine per valutare la posizione dell’avvocato Caroli.

Infine, il provvedimento si è concluso, ma invece che arrivare a censure o diffide, si è giunti alla sospensione di un anno dall’esercizio della professione forense. Un provvedimento che ha fatto rumore tra i colleghi. Ed ora si attende l’esito del ricorso presentato dall’avvocato per capire se e come potrà cambiare l’esito del procedimento che, in caso contrario, avrà una scadenza fissata al 31 luglio del 2025.

Il Resto del Carlino, edizione Rimini