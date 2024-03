Rimini. Le abitazioni di San Giuliano colpite da uova: numerose denunce ai carabinieri dai residenti

Tante denunce ai carabinieri di via Destra del Porto relativo al lancio di uova contro le abitazioni da parte di alcuni giovani. Sono stati presi di mira alcuni cittadini della zona di San Giuliano, compresa fra via Carlo Zavagli, via Treves e via Ghisleri. Gli episodi si erano verificati già nel 2022, ma erano poi cessati. Purtroppo, due mesi fa sono ripresi, causando grande disperazione tra i cittadini colpiti.

L’ultimo episodio si è verificato nella notte tra venerdì e sabato. La tecnica utilizzata è sempre la stessa: dopo il lancio, i ragazzi, sospettati di essere anche minorenni, fuggono facendo perdere le loro tracce. In alcuni casi, suonano il campanello annunciando il loro gesto prima di scappare in bicicletta.