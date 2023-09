Rimini. Le attività di sport inclusivo nell’ambito di Expo Aid e gli appuntamenti della Wellness Week

Continuano gli appuntamenti di settembre con l’attività fisica e il benessere all’aria aperta, anche alla scoperta ‘attiva’ dei gioielli d’arte della città. In programma una passeggiata culturale al tramonto dal Belvedere di Piazzale Kennedy alla punta della ‘palata’ con Discover Rimini (sabato 23), una camminata in spiaggia a Rimini Terme e un work out all’alba al Bagno 26 al sorgere del sole (sabato 23). Evento clou, giovedì 21 settembre, quando si tiene, in contemporanea nelle diverse località della Romagna, “Wellness Valley Cammina”, l’evento che invita a scoprire il piacere di camminare insieme. A Rimini, l’incontro è al parcheggio della parrocchia della Riconciliazione, in via Della Fiera e la partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Fino al 2 novembre continuano anche le attività all’aperto di Fluxo, dando la possibilità ai partecipanti di scegliere il singolo corso o mischiarli a piacimento, fra allenamento funzionale e Hata Yoga, da svolgersi nello splendido scenario della Piazza sull’acqua davanti al Ponte di Tiberio, durante l’orario di pausa pranzo.

Per chi ama camminare tante sono le opportunità per farlo in compagnia, seguiti da trainer specializzati. Ad esempio, al tramonto o al mattino sulla spiaggia, per tutto il mese di settembre ogni mercoledì sera e domenica mattina è possibile partecipare a 50 minuti di camminata sportiva, con Walk on the beach, un’attività adatta a tutti quelli che, senza limiti di età, vogliono tenersi in buona forma fisica e che desiderano farlo in compagnia. Nei mesi successivi l’attività continuerà, ma solo il mercoledì sera.

Sulla spiaggia è possibile anche praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. Quest’anno, nel periodo autunnale, l’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor in due tipologie di attività: una a carattere più “tecnico e sportivo” (il mercoledì e il sabato alle ore 14.30) e una con orientamento più “olistico e riflessivo” (il sabato alle ore 9.00). A questi incontri si aggiungeranno altre uscite in natura e sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.

Info: www.facebook.com/groups/367650556610177/

Nel polmone verde del Parco XXV Aprile (Parco Marecchia), ci si continua ad incontrare ogni sabato mattina per partecipare gratuitamente a corse cronometrate di 5 km, iscrivendosi sul sito ufficiale di Marecchia Parkrun, mentre domenica 24 settembre è possibile prenotarsi per un “allenamento” di Camminata Metabolica, un mix di marcia, boxe e danza, capace di stimolare e potenziare la muscolatura, migliorare la postura e riattivare circolazione e micro-circolazione, al parco XXV Aprile, sotto il ponte di Tiberio.

Venerdì 22 settembre, in occasione di Expo Aid, prima edizione del grande evento nazionale dedicato al mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano organizzato dal Ministero per le disabilità, è prevista una serata (dal tardo pomeriggio in poi) dedicata alla musica, all’intrattenimento, ma anche alle attività sportive inclusive, a cui tutti possono partecipare e che si svolge nella zona del porto di Rimini, in piazzale Boscovich. Dalle ore 18.00 sarà possibile assistere a dimostrazioni e prendere parte ad una serie di attività sportive inclusive: bici e tandem, Urban Trekking, trekking nella Rimini storica, uscita in canoa, uscite con barche a vela, mototerapia in acqua e trekking con Jolette, una carrozzina monoruota, che permette a qualsiasi persona con disabilità di fare escursioni con l’aiuto di almeno due accompagnatori. Inoltre, sarà visitabile l’imbarcazione RAII, di proprietà dell’Unione Italiana Vela Solidale e gestita dall’associazione Marinando, che consente l’imbarco con carrozzina.

Info: www.expoaid.it/evento/evento-serale/

Infine, il 23 e 24 settembre, il Club Nautico di Rimini organizza il XX Trofeo Citta’ Di Rimini Big Game in Drifting Catch & Release, un’importante competizione di pesca d’altura in drifting, tecnica di pesca in deriva oppure ancorata.

Grazie a tutte queste attività e con il nuovo parco del mare punteggiato dalle stazioni allenanti e il playground di basket, la spiaggia, i parchi e il verde cittadino, ideali per passeggiare e praticare qualsiasi tipo di sport, insieme ai 135 chilometri di piste ciclabili, Rimini è un vero e proprio paradiso per chi ama l’attività fisica.

Ecco gli appuntamenti tutti in dettaglio:

fino a domenica 24 settembre 2023

Rimini, sedi varie

Wellness Week

La Settimana del movimento e dei sani stili di vita propone dal 16 al 24 settembre una nuova edizione e l’obiettivo di valorizzare la Romagna come Wellness Valley, il distretto internazionale del benessere e della qualità della vita.

La settimana prevede un calendario di iniziative, eventi e attività che fanno vivere alle persone i benefici del Wellness, grazie alla collaborazione tra tutti gli stakeholders del progetto Wellness Valley, promossa dalla Wellness Foundation e della Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell’Università di Bologna.

Una settimana di eventi all’insegna del Wellness, una full immersion di sport, fitness e benessere, per ispirare le persone di ogni età ad adottare uno stile di vita sano e attivo. Dall’esercizio fisico alla sana alimentazione, dallo sport all’educazione ai corretti stili di vita, dalle terme agli appuntamenti sportivi, dalla cultura al movimento in natura.

Info: www.wellnessfoundation.it/it/wellness-week/



giovedì 21 settembre 2023

Rimini e la Romagna

Wellness Valley Cammina

Torna l’evento che invita a scoprire il piacere di camminare, insieme ai gruppi di cammino di tutta la Romagna. Una camminata aperta a tutti, in partenza in simultanea nelle diverse località della Romagna.

A Rimini, incontro alle 20:30 al parcheggio della parrocchia della Riconciliazione, in via Della Fiera, partecipazione gratuita e aperta a tutti.

Info: tour@lapedivella.com www.facebook.com/lapedivella/

sabato 23 settembre 2023

Incontro al Belvedere di Piazzale Kennedy (vicino alla “Lella”) – Rimini Marina Centro

Passeggiata culturale al tramonto dal Belvedere di Piazzale Kennedy alla punta della ‘palata’

Visita guidata di Discover Rimini visita guidata in occasione della Wellness Week.

Camminando a passo sostenuto lungo lo splendido Parco del Mare, con i lampioni in forma di R ispirati a un noto manifesto balneare del 1929, si ripercorrerà l’affascinante storia del turismo balneare riminese, dalla metà dell’Ottocento ai primi del Novecento.

Si ammireranno alcuni edifici che ne sono stati protagonisti: alberghi celebri, come il prestigioso Grand Hotel, e villini storici, come l’Embassy e il Villa Adriatica, concludendo il percorso al porto, la ‘palata’, luogo identitario e caro ai riminesi.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Incontro in piazzale Kennedy ore 18. Costo di partecipazione 10 € (prezzo promozionale per la Wellness Week).

Info: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

sabato 23 settembre 2023

Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A – Rimini marina centro

Work out all’alba

Appuntamento alle 6.00 del mattino per un work out all’alba, un allenamento funzionale al sorgere del sole sulla riva del mare, in compagnia di Ellen Sousa, personal trainer.

Iscrizione obbligatoria gratuita

Info: 348.0981594 – info@elensouza.com

sabato 23 settembre 2023

Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 – Rimini Miramare

Wellness walking for family

Camminata per famiglie nell’ambito della Wellness Week

Una camminata di 1 ora con partenza e ritorno sulla spiaggia di Riminiterme.

Il ritrovo è alle ore 9:00: verrà effettuata la registrazione dei partecipanti e a seguire inizia la camminata sulla battigia. Al rientro si conclude l’attività con esercizi di stretching.

Ore 9.00 Gratuito

Info: marketing@riminiterme.com

domenica 24 settembre 2023

Parco Marecchia – Rimini

Camminata metabolica

Una tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e aumentare il metabolismo, migliorare la postura e tonificare i muscoli, un mix tra boxe, danza, yoga e marcia, un approccio al wellness che passa dall’esercizio fisico alla cura della mente.

L’appuntamento con la Camminata Metabolica continua nelle sessioni di allenamento al parco Marecchia la domenica mattina alle ore 8.30. Con ritrovo almeno 10 minuti prima nel parcheggio del “Ristorante Strampalato” (a fianco del ponte di Tiberio). Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe ginniche e di portare un materassino (tipo yoga) e una bottiglietta d’acqua. A pagamento su prenotazione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegwp4DxYUuZyQ2RCBJ9-5xgLHMxqsJ5oXXzIDC2UvZ5r37XA/viewform

Info e prenotazioni: 345 8203064 www.facebook.com/groups/505121451337766

dal lunedì al giovedì fino al 2 novembre 2023

Ponte di Tiberio – Rimini

Fluxo – outdoor movement

Fluxo è una “palestra” che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all’aria aperta. Dopo gli appuntamenti estivi, tornano le lezioni della pausa pranzo, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, che offrono una ampia scelta di attività coprendo vari livelli di intensità. I partecipanti possono seguire corsi diversi a diversi orari o scegliere sempre la stessa attività.

Orario: dalle 13.30 alle 14.30 A pagamento

Info: www.fluxomovement.it

mercoledì e domenica fino al 27 settembre 2023

Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A – Rimini marina centro

Walk on the beach

Camminata guidata di circa un’ora sulla spiaggia. Un’attività adatta a tutti quelli che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia, senza limiti d’età. L’attività è proposta tutti i mercoledì dalle ore 19.15 e la domenica dalle ore 8.00 ed è condotta dalla personal trainer Elen Souza. In ottobre e durante l’inverno si continuerà a camminare, ma solo il mercoledì sera.

A pagamento.

Info: 348 0981594 www.facebook.com/elensouzapersonaltrainer/

al mercoledì e al sabato

Spiaggia Bagno14 – Rimini Marina Centro

Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, Infatti se viene svolta con l’attrezzatura adeguata e la tecnica giusta, può diventare un allenamento total body.

L’associazione La Pedivella propone la pratica del Nordic Walking sulla spiaggia tutto l’anno, un’attività motoria outdoor che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. Nel periodo autunnale il ritrovo è al Bagno 14 – cabina nr 22 – tutti i mercoledì alle ore 14:30 e tutti i sabati al mattino (ore 9.00) e al pomeriggio (ore 14.30).

Quest’anno gli istruttori diplomati della Scuola Italina Nordic, per la prossima stagione sportiva, propongono due tipologie di attività: una a carattere più “tecnico e sportivo” e una con orientamento più “olistico e riflessivo” che si tiene il sabato alle ore 9.00.

A questi incontri si aggiungeranno altre uscite in natura che vengono comunicate di volta in volta sulla chat del gruppo WhatsApp e la pagina Facebook NORDICATORI LIBERI

I corsi per apprendere la tecnica del nordic walking prevedono un incontro di prova gratuito e altri tre di lezione individuale o di gruppo. A pagamento.

Info: 320 7433000 – 3393687134

ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) – Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.

L’appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita.

Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi con bibite e snack. Correre insieme nello spazio verde è divertente, aperto a tutti, da chi sta muovendo i primi passi nella corsa a quelli con più esperienza.

Ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio.

Info: marecchiaoffice@parkrun.com www.facebook.com/marecchiaparkrun

dal lunedì al venerdì

Rimini, partenza dalla zona Celle

Benessere in movimento

Dal lunedì al venerdì possibilità di fare allenamento all’aperto abbinando, al riscaldamento e defaticamento fatto con camminata attiva, metodi di allenamento sempre differenti, anche con l’ausilio di piccoli attrezzi.

Ogni partecipante ha in dotazione una cuffia ad uso personale per allenarsi con la musica e seguire le istruzioni impartite dal Trainer, Alberto Matturro. I percorsi possono variare fra il Parco Marecchia, il Lungofiume degli Artisti, la spiaggia passando per i vari quartieri e borghi cittadini.

Si può scegliere tra i seguenti orari: 9:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30 e 18:30.

Info: www.facebook.com/people/BenEssere-In-Movimento/100063342842124/

